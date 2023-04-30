Москва, 1 мая, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Студентов-бюджетников могут обязать отработать три года по распределению или выплачивать полную стоимость обучения. Соответствующий законопроект внесён для рассмотрения в Государственную думу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива исходит от Госсовета Татарстана. Изменения коснутся закона «Об образовании в России».

В документе предусмотрено, что место работы выпускникам предоставят не позднее четырёх месяцев до окончания образовательного процесса. Для некоторых категорий студентов-бюджетников предполагается возможность распределения по месту жительства.

Сейчас документ рассматривается заместителем сопредседателя Совета законодателей.

Поправки направлены на обеспечение молодых специалистов работой, а предприятий — необходимыми кадрами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить проект по увеличению количества бюджетных мест в высших учебных заведениях, предоставляющих обучение по медицинским и инженерно-техническим специальностям.