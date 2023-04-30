Павлоград, Украина, 1 мая, 2023, 01:12 — ИА Регнум. В Павлограде Днепропетровской области ВС РФ нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые киевские боевики использовали для подготовки контрнаступления. Об успешной операции сообщил в Telegram-канале председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Общественник написал, что местные жители вечером 30 апреля сообщили «о массовых прилётах».

«В Павлограде массовые прилёты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — добавил Владимир Рогов.

В городе объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА REGNUM, армада ВКС России наносит ночью 30 апреля упреждающий удар по Украине перед контрнаступлением киевской армии. В небо поднялись не менее 16 стратегических бомбардировщиков с разных авиабаз и летят в сторону Украины.