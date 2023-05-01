ВСУ в ночь на 1 мая усилили обстрелы ДНР

Донецк, , 01:04 — REGNUM Вооружённые формирования Украины усилили обстрелы по территории Донецкой Народной Республики. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на 1 мая украинские боевики обстреляли Макеевку и Донецк.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В 00:30 мск украинцы выпустили три снаряда калибром 155 мм по направлению населённый пункт Тоненькое — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). В это же время обстреляны населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:30 — населённый пункт Красногоровка — населённый пункт Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — добавили в СЦКК ДНР.

Всего с 00:00 часов ВСУ обстреляли ДНР 28 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 апреля российская армия нанесла массированный удар по транспортному узлу украинских войск в городе Павлодаре Днепропетровской области. В результате атаки поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами. Данный транспортный узел использовался для снабжения и переброски резервов ВСУ.