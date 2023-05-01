Блиновской грозит арест из-за активной деятельности кураторов её марафонов в соцсетях

Москва, , 00:58 — REGNUM Отправленная под домашний арест до 26 июня блогер Елена Блиновская, суд которой запретил пользоваться интернетом в рамках уголовного дела о неуплате налогов, может быть заключена в СИЗО из-за активной деятельности в соцсетях её помощников. Об этом сообщает ТАСС.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, если будет установлено, что со стороны Блиновской есть нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Адвокат Сергей Жорин пояснил, что суд может допросить кураторов марафонов, верифицировать принадлежность аккаунтов, и принять после этого решение об ужесточении Елене Блиновской меры.

Как сообщало ИА REGNUM, новые группы участников продолжают набирать кураторы марафонов Блиновской, находящейся под домашним арестом.

На новый марафон можно записаться, заплатив 10 тыс. рублей. За эти деньги открывается доступ к материалам длительностью в три месяца.

Блиновской вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму почти в 1 млрд рублей.

Её задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. В ходе судебного заседания она полностью признала вину и заявила, что готова полностью возместить ущерб государству. После этого она добровольно перечислила налоговый платёж.