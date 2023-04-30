Москва, 1 мая, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Мир моды и общественность скорбит — 30 апреля в больнице умер заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный работник текстильной и легкой промышленности России, живописец и график, народный художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Зайцев

Будущий кутюрье родился 2 марта 1938 года в Иваново. Его родителями были рабочий Михаил Зайцев и Мария Кокурина. Отец ушёл на войну, когда Славе было 3 года, попал в плен, бежал и дошёл до Берлина. Но после войны его посадили как изменника Родины. Выпустили отца, когда сыну уже было 20 лет. Вячеслав и его брат Владимир носили фамилию матери — Кокурины.

Вячеслав Зайцев много учился, и уже в 1963 году начинающий модельер создал свою первую коллекцию одежды — спецодежда для сельских работниц.

В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве.

Через год с ведущими художниками разработал коллекции женской, мужской и детской одежды для работников легкой промышленности СССР и государств — членов Совета экономической взаимопомощи.

Позже создал костюмы советской команды для церемонии открытия летних Олимпийских игр — 80.

В 1982 году занял пост художественного руководителя Московского дома моды. В том же году создал первый в СССР театр моды. В 1988 году Зайцева избрали директором Московского дома моды.

В 1993 году дом моды был акционирован и переименован в Московский дом моды Вячеслава Зайцева, сам модельер занял пост его генерального директора.

В 1991 году участвовал в создании новой милицейской униформы, дизайн которой был принят в конце 2000-х годов.

В 2007–2009 годах вёл передачу «Модный приговор» на «Первом канале».

В 2016 году у кутюрье обнаружили болезнь Паркинсона. В 2019 году он передал пост генерального директора Московского дома моды Вячеслава Зайцева своему сыну Егору. Как не раз признавался Егор, он не мог полноценно общаться с отцом, которого последние годы окружали «какие-то посторонние люди».

Вячеслав Зайцев за свою творческую жизнь представил более 70 коллекций одежды. Разработал костюмы для более чем 20 спектаклей. Создавал костюмы для артистов эстрады. В 1982–1990 годах разрабатывал костюмы для чемпионов мира по фигурному катанию Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова, Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина.

Занимался модельер станковой живописью и графикой. Выставки проходили не только в России, но и за границей. Пять его произведений в 1999 году были включены в собрание Государственной Третьяковской галереи.

Есть у Зайцева и опыт кинокарьеры — он снимался в трёх художественных картинах.

Модельер также является автором нескольких книг: «Такая изменчивая мода», «Этот многоликий мир моды», «Я всем обязан провиденью…», «Слава Зайцев. Тайны соблазна», «Платье на выход», «Мода. Мой дом».

Коллеги по цеху, артисты с болью восприняли смерть мастера. Так, народная артистка России Надежда Бабкина, которая вместе с Зайцевым вела программу «Модный приговор» на Первом канале, выражая соболезнование, сказала, что «масштаб этой потери всем ещё предстоит осознать».

Друг и бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин считает, что Вячеслав Зайцев достоин стоять в одном ряду с Сергеем Рахманиновым и Петром Чайковским: «С его смертью Россия потеряла гения».

СМИ пишут, что Зайцев, хоть уже сам не мог ходить и плохо разговаривал, до последнего был в сознании, буквально на прошедшей неделе проводил творческие встречи.

Он являлся почётным гражданином Парижа и почётным гражданином своего родного города Иваново.

Скончался 85-летний российский модельер вечером 30 апреля в реанимации больницы Щёлково. Его привезли в состоянии комы из дома-студии в подмосковной деревне Каблуково. Там он проживал более 20 лет.

Врачи не смогли уже ничем помочь — произошло кровоизлияние в желудок.

У Зайцева остались два сына и внуки.

О дате и месте прощания пока не сообщается, но ожидается, что оно пройдет в здании его модного дома на проспекте Мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля родственники заслуженного артиста театра, кино, дубляжа и телеведущего Сергея Валентиновича Колесникова сообщили о его скоропостижной смерти. Он ушёл из жизни ранним утром в возрасте 68 лет.

Российский актёр Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет. Отмечается, что он скончался ещё в феврале, но информация об этом распространилась только в апреле.