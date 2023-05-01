Кадыров заявил о планах создать армию для защиты от Запада угнетённых народов

Грозный, , 00:27 — REGNUM О планах создать армию для защиты угнетённых народов рассказал журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — цитируют РИА Новости главу республики.

По словам Кадырова, он намерен создать подготовленную команду бойцов со всего мира. Это должны быть патриоты, готовые пожертвовать жизнью ради порядка, а не ради копейки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан России не бояться мобилизации. Он отметил, что сейчас Россия одна воюет не только с неонацистским режимом Киева, но и с НАТО, с ЕС, которые, прикрываясь Украиной, поставляют Киеву технику, боеприпасы, оружие и наёмников.