Грозный, 1 мая, 2023, 00:27 — ИА Регнум. О планах создать армию для защиты угнетённых народов рассказал журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — цитируют РИА Новости главу республики.

По словам Кадырова, он намерен создать подготовленную команду бойцов со всего мира. Это должны быть патриоты, готовые пожертвовать жизнью ради порядка, а не ради копейки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан России не бояться мобилизации. Он отметил, что сейчас Россия одна воюет не только с неонацистским режимом Киева, но и с НАТО, с ЕС, которые, прикрываясь Украиной, поставляют Киеву технику, боеприпасы, оружие и наёмников.