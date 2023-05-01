Школьники и студенты колледжей из новых регионов России поучаствуют в «Большой перемене»

Геническ, Херсонская область, , 00:02 — REGNUM В городе Геническе Херсонской области первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко представил учащимся школ и колледжей из новых регионов страны проект всероссийского конкурса «Большая перемена».

Большая перемена ИА REGNUM

Участникам встречи объяснили возможности, которые перед ними открывает конкурс, также ребята узнали об основных нововведениях четвёртого сезона отбора.

Кириенко подчеркнул, что каждый из участников «Большой перемены» может заявить о себе на всю Россию. В конкурсе дети сами принимают решение о роде деятельности и педагоге-наставнике для себя. Учащиеся выходят с инициативой и выступают соавторами ключевых изменений в конкурсе, добавил Кириенко.

Ребятам и их наставникам напомнили, что кроме опыта и знаний они смогут получить ценные призы.

«Победители «Большой перемены» среди выпускников школ и студентов старших курсов СПО получат гарантированный приз — 1 млн рублей. Они смогут оплатить обучение в лучших вузах страны, а в случае поступления на бюджет направить приз на дополнительное образование, обучение в магистратуре или аспирантуре, покупку оборудования или техники для учебы», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 1,5 тыс. школьников из разных уголков страны. Победители получили по одному миллиону рублей.