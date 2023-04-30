Bild: глава бундесвера Писториус намерен заказать 50 БМП Puma, несмотря на их частые поломки

Берлин, , 23:59 — REGNUM Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хочет купить новые БМП Puma для нужд немецкой армии. При этом известно, что эта техника славится частыми поломками и недолговечной службой. Об этом сообщило издание Bild am Sonntag.

Бундесвер isafmedia

«Бундесвер под начальством Писториуса считает все проблемы с боевой машиной пехоты решенными, хотя ещё в декабре все 18 в наличии БМП вышли из строя во время учений», — пишет издание.

Отмечается, что уже в ближайшее время будет подписан с оборонными концернами договор на покупку 50 БМП данной модели стоимостью в 1,5 млрд евро и дополнительное изготовление 150 машин для продажи партнёрам по НАТО.

Финансирование минобороны ФРГ планируют получить из спецфонда для модернизации бундесвера размером в 100 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Германии закупит у немецкого производителя десять самоходных гаубиц, чтобы пополнить запасы военной техники после отправки гаубиц Киеву.