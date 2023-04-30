Эрдоган в первом интервью после желудочного гриппа сказал журналистам, что чувствует себя хорошо

Анкара, , 23:09 — REGNUM Турецкий лидер Тайип Эрдоган 30 апреля дал интервью журналистам первый раз после перенесённого желудочного гриппа.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент заверил прессу, что чувствует себя хорошо.

«Лучше, слава Богу. Вы заметили, что мы уже восстановили свою программу на местах», — заверил Эрдоган в эфире одного из местных телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, общественность была обеспокоена внезапным ухудшением здоровья Эрдогана на минувшей недели.

Президенту стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью вынужденно прервали. После нескольких минут перерыва он вернулся в студию и объяснил своё недомогание плотным рабочим графиком.

Уже 29 апреля Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.