Эрдоган заверил журналистов, что после недомогания чувствует себя хорошо
Анкара, 30 апреля 2023, 23:09 — REGNUM Турецкий лидер Тайип Эрдоган 30 апреля дал интервью журналистам первый раз после перенесённого желудочного гриппа.
Президент заверил прессу, что чувствует себя хорошо.
«Лучше, слава Богу. Вы заметили, что мы уже восстановили свою программу на местах», — заверил Эрдоган в эфире одного из местных телеканалов.
Как сообщало ИА REGNUM, общественность была обеспокоена внезапным ухудшением здоровья Эрдогана на минувшей недели.
Президенту стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью вынужденно прервали. После нескольких минут перерыва он вернулся в студию и объяснил своё недомогание плотным рабочим графиком.
Уже 29 апреля Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.