Анкара, 30 апреля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Турецкий лидер Тайип Эрдоган 30 апреля дал интервью журналистам первый раз после перенесённого желудочного гриппа.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Президент заверил прессу, что чувствует себя хорошо.

«Лучше, слава Богу. Вы заметили, что мы уже восстановили свою программу на местах», — заверил Эрдоган в эфире одного из местных телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, общественность была обеспокоена внезапным ухудшением здоровья Эрдогана на минувшей неделе.

Президенту стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью вынужденно прервали. После нескольких минут перерыва он вернулся в студию и объяснил своё недомогание плотным рабочим графиком.

Уже 29 апреля Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.