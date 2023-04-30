Рогов: в Бердянске Запорожской области слышны взрывы

Бердянск, Запорожская область, , 22:58 — REGNUM Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале написал, что в Бердянске вечером 30 апреля были слышны взрывы.

Взрыв Brett Neilson

«Около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва», — написал Рогов.

О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Под контролем РФ находится 70% Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ.