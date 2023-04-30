Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске
Рогов: в Бердянске Запорожской области слышны взрывы
Бердянск, Запорожская область, 30 апреля, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале написал, что в Бердянске вечером 30 апреля были слышны взрывы.
Brett Neilson
Взрыв
«Около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва», — написал Рогов.
О жертвах и разрушениях информации не поступало.
Под контролем РФ находится 70% Запорожской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ.