Гладков: в Белгородской области сработала система ПВО
Белгородский район, Белгородская область, 30 апреля 2023, 22:53 — REGNUM В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 30 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.
По информации издания SHOT, в воздушном пространстве Белгородской области в результате работы ПВО был сбит беспилотник украинской армии. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области. Устройство не сдетонировало, а сам беспилотник самолётного типа зацепился за деревья и упал.