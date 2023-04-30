Российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Белгородский район, Белгородская область, , 22:53 — REGNUM В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 30 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации издания SHOT, в воздушном пространстве Белгородской области в результате работы ПВО был сбит беспилотник украинской армии. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области. Устройство не сдетонировало, а сам беспилотник самолётного типа зацепился за деревья и упал.