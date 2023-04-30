Белгородский район, Белгородская область, 30 апреля, 2023, 22:53 — ИА Регнум. В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 30 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации издания SHOT, в воздушном пространстве Белгородской области в результате работы ПВО был сбит беспилотник украинской армии. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области. Устройство не сдетонировало, а сам беспилотник самолётного типа зацепился за деревья и упал.