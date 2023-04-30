Киев, 30 апреля, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов об одной из отличных сторон украинской нации.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Киевский лидер сказал, что мир — естественная черта характера Украины, «как и стремление к свободе».

На его слова пользователи отреагировали негативно.

«С вами покончено! Даже ваши люди вас больше не поддерживают. Это вопрос времени, когда вам придётся уйти», — написал один из читателей.

«Если мир — естественная часть вашего характера, следуйте этому прекрасному характеру и начинайте переговоры», — посоветовал второй подписчик.

«Тогда вам бы следовало больше говорить о мире, а не о новом оружии», — поддержал другой.

«Вы обстреливали жителей Донбасса в течение восьми лет, грубо нарушая Минские соглашения. О каком мире вы говорите?» — призвал к ответу пользователь.

Ещё один читатель рекомендовал посмотреть в словаре «значение этого слова».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский опасается, что может потерять рассудок из-за того, что слишком давно не был в отпуске.