В минобороны Украины признали продолжающиеся атаки ВС России на артёмовском направлении

Киев, , 22:39 — REGNUM В районе Артёмовска продолжаются активные боевые действия, подтвердила 30 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Горячее всего сейчас в Бахмуте [Артёмовске] и Марьинке. <…> В самом городе Бахмут [Артёмовске] продолжаются ожесточенные бои», — написала она в своём Telegram-канале.

Также Маляр заявила, что в течение недели наступление российской армии продолжается на авдеевском направлении.

Как передавало ИА REGNUM, в середине апреля в министерстве обороны Украины обстановку в Артёмовске называли «напряжённой, но контролируемой».

В российском Минобороны 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска, силы ВДВ сковывали ВСУ на северной и южной окраинах.