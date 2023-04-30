Киев, 30 апреля, 2023, 22:39 — ИА Регнум. В районе Артёмовска продолжаются активные боевые действия, подтвердила 30 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Горячее всего сейчас в Бахмуте [Артёмовске] и Марьинке. <…> В самом городе Бахмуте [Артёмовске] продолжаются ожесточенные бои», — написала она в своём Telegram-канале.

Также Маляр заявила, что в течение недели наступление российской армии продолжается на авдеевском направлении.

Как передавало ИА REGNUM, в середине апреля в министерстве обороны Украины обстановку в Артёмовске называли «напряжённой, но контролируемой».

В российском Минобороны 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска, силы ВДВ сковывали ВСУ на северной и южной окраинах.