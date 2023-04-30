Москва, 30 апреля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила «семье, друзьям, нам всем» соболезнования в связи с безвременной кончиной известного модельера Вячеслава Зайцева.

Личный архив Анны Троянской Вячеслав Зайцев

Захарова отметила, что «счастье, что успела побывать на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем».

«Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное», — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале 1 мая.

Одна из подписчиц Людмила под постом добавила: «Он украсил наш мир. Царство небесное всем, кто сейчас гибнет».

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти стало кровоизлияние в желудке. Модельеру провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.