Москва, , 21:54 — REGNUM В День Победы в Москве температура воздуха будет не выше +12 градусов, возможны дожди, а в ночное время даже мокрый снег, заявил 30 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«К следующим выходным (7-9 мая — ред.) погода опять серьезно испортится — зарядят обложные осадки, в сумерках местами даже кое-где переходящие в смешанную фазу с вероятностью мокрого снега, а промозглый северо-восточный ветер не позволит столбикам термометров ночью подняться выше нуля — плюс 5, днем всего плюс 5 — плюс 10, что на 7 градусов ниже нормы», — сказал синоптик в интервью РИА Новости.

29 апреля синоптики центра «Фобос» сообщили о вероятности ночных заморозков в московском регионе в ночь на 3 апреля. Ещё одна волна заморозков ожидается в период со 2 по 5 мая, отметили метеорологи.

24 апреля в московской мэрии заявили о завершении отопительного сезона и начале перевода энергоснабжения на летний режим работы. Отключение будет производиться поэтапно и займёт до пяти дней, отметили специалисты столичного комплекса городского хозяйства.