Москва, 30 апреля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Двое граждан Украины с поддельными документами запустили неизвестный беспилотник в московском районе Южное Бутово. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

pixel2013 Беспилотник

По информации канала, местные жители обнаружили коптер в одном из дворов на улице Адмирала Ушакова и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники определили, откуда был запущен летательный аппарат.

Выяснилось, что его запустили два брата 36 и 38 лет, которые являются уроженцами города Хмельницкого. В паспортах у них стояли поддельные штампы о регистрации и разрешения на проживание.

Братьев задержали, возбуждено уголовное дело, проводится следственная проверка. Запущенный беспилотник отправлен на экспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Цаповка Белгородской области, но оно не сдетонировало. При этом сам дрон зацепился за деревья и упал.