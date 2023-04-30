Сочи, Краснодарский край, , 21:32 — REGNUM Президент футбольного куба «Сочи» Борис Ротенберг 30 апреля в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что доволен намерением полузащитника Кристиана Нобоа получить российское гражданство и что это было инициативой самого футболиста.

Карина и Борис Ротенберг Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Он со мной это не согласовывал. Это его решение, о котором я узнал из прессы. Я доволен этим. Он харизматичный парень, который много может дать команде в футбольном плане. Крис многое понимает. Футбольная культура у него на самом высоком уровне», — сказал Ротеберг.

38-летний полузащитник «Сочи» в текущем сезоне российской премьер-лиги провёл за команду 22 игры и забил 11 голов.

29 апреля ангольский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Жоау Батчи заявил, что в настоящее время не рассматривает возможности получения российского гражданства, но не исключает, что это произойдёт в будущем.

В феврале 2023 года российское гражданство получили игроки петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо. Это позволит им не считаться легионерами в матчах российской премьер-лиги. При этом Клаудиньо заявил, что выступать за национальную сборную России он не собирается. В России достаточно своих хороших футболистов, а его мечтой остаётся игра за сборную Бразилии, отметил Клаудиньо.