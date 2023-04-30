Казань, 30 апреля, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Центральный нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Вадим Шипачёв рассказал, что почти все матчи в плей-офф играл с переломом кисти. Об этом 30 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Frankie Fouganthin Вадим Щипачёв

«Упал, ударился о борт, рука заболела, ещё, кажется, во время серии против «Авангарда». Ну сначала не обратил внимание, мало ли что бывает. Потом сходил на снимок — перелом», — сказал Шипачёв.

«Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил. Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере, во время матча», — добавил он.

Шипачёв сыграл 24 матча в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» со счётом 3:2. «Армейцы» в третий раз выиграли Кубок Гагарина.