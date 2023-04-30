Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Польша готовится к прямой конфронтации с Россией

Киев, , 21:14 — REGNUM Власти Польши наращивают военные ресурсы и совершают всё новые провокации против России, готовясь к прямой конфронтации с РФ, заявил 30 апреля Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Олег Соскин (сс) Участник: Водник

«Они осуществляют уже открытые враждебные действия против Российской Федерации. Последние события — это, конечно, уже прямой вызов Путину и всей Российской Федерации. Они забрали деньги со счетов российского посольства (…), как будто так и надо. Даже чисто формально это нарушение всех конвенций. Теперь перешли к следующему шагу — забрали здание школы, в которой учились дети российских дипломатов. (…) Это беспрецедентные события», — сказал Соскин.

26 апреля стало известно о том, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России. Ранее счета посольства были заморожены властями Польши, которые заявили о своих подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, суды в Польше в 2023 году приняли решение об изъятии из собственности посольства России двух объектов в Варшаве, включая и здание школы при посольстве. В российской миссии назвали эти решения незаконными и выполнять их отказались. Утром 29 апреля представители варшавской мэрии и полиции пришли к зданию школы, выломали двери и потребовали освободить помещения, а потом перекрыли доступ в здание.

Действия властей Польши незаконны, они будут обжалованы, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. В МИД РФ заявили, что Россия рассматривает эти враждебные действия польских властей «как вопиющее нарушение Венской конвенции» и отметили, что наглый шаг Варшавы не останется без «очень жёсткой» реакции.

Следственный комитет России даст правовую оценку инциденту, рассказали 29 апреля в СК. Первый зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь предложил разорвать дипломатические отношения с Польшей.