«РВ»: в зоне СВО уничтожен артогнем зенитчик-рекордсмен ВСУ с позывным «Кельт»

Донецк, , 20:43 — REGNUM Огнём российской артиллерии ликвидирован один из самых успешных зенитчиков ВСУ Андрей Линийчук с позывным Кельт. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Артиллерия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«На фронте уничтожен зенитчик — рекордсмен ВСУ. 95-я бригада сообщила о смерти Андрея Линийчука», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВСУ он считался рекордсменом по количеству сбитых воздушных объектов, среди которых называют 16 дронов «Орлан», 1 — Zala, а также якобы вертолёт Ка-52.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске ликвидированы два боевика из Канады. Уничтожены экс-военнослужащий канадской армии Кайл Рональд Портер, воевавший в 92-й бригаде ВСУ, и Коул Зеленко, который воевал в составе так называемого «Интернационального легиона».