Донецк, 30 апреля, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Огнём российской артиллерии ликвидирован один из самых успешных зенитчиков ВСУ Андрей Линийчук с позывным Кельт. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

«На фронте уничтожен зенитчик — рекордсмен ВСУ. 95-я бригада сообщила о смерти Андрея Линийчука», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВСУ он считался рекордсменом по количеству сбитых воздушных объектов, среди которых называют 16 дронов «Орлан», 1 — Zala, а также якобы вертолёт Ка-52.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске ликвидированы два боевика из Канады. Уничтожены экс-военнослужащий канадской армии Кайл Рональд Портер, воевавший в 92-й бригаде ВСУ, и Коул Зеленко, который воевал в составе так называемого «Интернационального легиона».