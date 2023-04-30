Париж, 30 апреля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» проиграл «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла 30 апреля и завершилась со счётом 1:3.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Лорьяна» голы забили полузащитник Энцо Ле Фе (на 15-й минуте), защитник Дарлин Йонгва (39) и нападающий Бамба Дьенг (88). У ПСЖ отличился форвард Килиан Мбаппе (29).

На 20-й минуте футболисты ПСЖ остались в меньшинстве после удаления защитника Ашрафа Хакими.

В настоящее время ПСЖ с 75 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» идёт на 10-м месте с 48 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля «Монако» одержал победу над «Лорьяном» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.