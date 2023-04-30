Москва, 30 апреля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомлённые источники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Зайцев

По информации СМИ, днём 30 апреля Зайцев был доставлен в больницу. Причиной стало кровоизлияние в желудке. Пациенту провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

Зайцев родился в 1938 году в Иваново. Окончил химико-технологический техникум по специальности «Художник текстильного рисунка» и Московский текстильный институт.

Работал на Экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза, позже занял должность художественного руководителя экспериментально-технического цеха общесоюзного Дома моделей одежды. В 1988 году был избран художественным руководителем московского Дома моды.

Модельер сотрудничал с «Мосфильмом», театрами и музыкальными коллективами, а также выпустил ряд книг по теории моды, создавал костюмы для спортсменов и сотрудников правоохранительных органов СССР. В 2006 году Зайцев получил звание народного художника России.