Главком ВСУ Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе Каволи

Киев, , 19:55 — REGNUM Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл встречу с главнокомандующим объединённых вооружённых сил НАТО Кристофером Каволи, рассказал ему о ситуации на линии фронта и заявил о необходимости новых поставок оружия, рассказал Залужный 30 апреля.

Залужный Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Отдельно я остановился на важности своевременных поставок боеприпасов и техники в достаточном количестве. Также заявил о необходимости передачи Украине широкого спектра вооружений и средств противовоздушной обороны, которые помогут решить проблемные моменты», — написал он в своём Telegram-канале.

Залужный сделал подробный доклад об актуальной ситуации на линии фронта, также обсуждался вопрос о подготовке военнослужащих ВСУ в западных странах, сообщил главком ВСУ.

Говоря о подготовке к анонсированному контрнаступлению ВСУ, он отметил, что целью ВСУ будет «подготовиться так, чтобы в максимальной степени выполнить поставленные задачи».

Ранее 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в новом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном доложил ему о ситуации на линии фронта. Также обсуждались вопросы новых поставок вооружения ВСУ, в частности, обещанного Францией «мощного бронетанкового пакета», заявил президент Украины.

В свою очередь находящийся в Киеве президент Чехии Петр Павел 30 апреля заявил, что в начала контрнаступления ВСУ не хватает в первую очередь боеприпасов. Без них поставляемая на Украину военная технику «становится складским товаром», сказал глава чешского государства.