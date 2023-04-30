Киев, 30 апреля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 30 апреля сообщил о встрече с главнокомандующим объединённых вооружённых сил НАТО Кристофером Каволи, на которой рассказал ему о ситуации на линии фронта и заявил о необходимости новых поставок оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Отдельно я остановился на важности своевременных поставок боеприпасов и техники в достаточном количестве. Также заявил о необходимости передачи Украине широкого спектра вооружений и средств противовоздушной обороны, которые помогут решить проблемные моменты», — написал он в своём Telegram-канале.

Залужный сделал подробный доклад об актуальной ситуации на линии фронта, также обсуждался вопрос о подготовке военнослужащих ВСУ в западных странах, сообщил главком ВСУ.

Говоря о подготовке к анонсированному контрнаступлению ВСУ, он отметил, что целью ВСУ будет «подготовиться так, чтобы в максимальной степени выполнить поставленные задачи».

Ранее 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в новом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном доложил ему о ситуации на линии фронта. Также обсуждались вопросы новых поставок вооружения ВСУ, в частности, обещанного Францией «мощного бронетанкового пакета», заявил президент Украины.

В свою очередь находящийся в Киеве президент Чехии Петр Павел 30 апреля заявил, что в начала контрнаступления ВСУ не хватает в первую очередь боеприпасов. Без них поставляемая на Украину военная техника «становится складским товаром», сказал глава чешского государства.