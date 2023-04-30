Манчестер, Великобритания, , 19:43 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 30 апреля и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Бруну Фернандеш на 39-й минуте.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» с 63 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идёт на шестом месте с 54 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 34-го тура АПЛ и вышел на первое место. Встреча завершилась со счётом 2:1.