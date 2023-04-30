Москва, 30 апреля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Новые группы участников продолжают набирать кураторы марафонов блогера Елены Блиновской, которую поместили под домашний арест. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал Baza.

Скриншот видео на YouTube Елена Блиновская

По информации канала, вечером 29 апреля в чате марафона появилось новое сообщение от его владельца с предложением перейти на сайт Блиновской, которая числится администратором этого чата.

Отмечается, что на новый марафон можно записаться, заплатив 10 тыс. рублей. За эти деньги открывается доступ к материалам длительностью в три месяца.

Уточняется, что в ходе марафона участники будут получать голосовые сообщения от Блиновской, а летом или осенью с ней можно будет поговорить в прямом эфире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей, отправили под домашний арест сроком до 26 июня. Её задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. В ходе судебного заседания она полностью признала вину и заявила, что готова полностью возместить ущерб государству. После этого она добровольно перечислила налоговый платёж.