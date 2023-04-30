Кабул, 30 апреля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Руководство Афганистана проводит политику, которая способствует укреплению безопасности не только в стране, но и в регионе. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель правящего в стране радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Комментируя слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что радикальные группировки, закрепившиеся на территории Афганистана, — главная угроза безопасности в регионе, Муджахид сообщил, что с территории страны не исходит каких-либо угроз для стран Центральной Азии.

«Должностные лица российского правительства должны понимать, что за последние два года со стороны Афганистана не было никакой угрозы безопасности для стран региона и всего мира», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Twitter.

Представитель талибов добавил, что силы безопасности Афганистана смогли разгромить остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране. Он подчеркнул, что Кабул не только обеспечивает безопасность и стабильность на территории страны, но и «способствует безопасности и стабильности в регионе своей внешней политикой, ориентированной на экономику».

Муджахид акцентировал внимание на том, что руководство страны никому не позволяет использовать территорию Афганистана против других стран и «ожидает, что другие страны, особенно расположенные в регионе, не допустят проникновения в Афганистан тех, кто имеет деструктивные намерения».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в столице Афганистана была ликвидирована ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция был проведена силами безопасности движения «Талибан» в ночь на 22 марта в 12-м районе Кабула.

27 марта в Кабуле после взрыва погибли шесть человек. Представитель полиции афганской столицы Халид Задран также сообщил о пострадавших. В том числе травмы получили трое военных, а также мирные жители. Все погибшие — гражданские лица. Взрыв раздался при попытке обезвредить террориста-смертника на городской площади Кабула Малик Асгар.

3 апреля Вооружённые силы Российской Федерации и Таджикистана приступили к совместным учениям на полигоне Харб-Майдон, расположенном в 20 километрах от границы с Афганистаном. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, расположенная в Душанбе и Бохтаре, является крупнейшим российским военным объектом за пределами страны.