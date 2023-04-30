Суд в Гоа выпустил под залог задержанную за наркоторговлю медалистку Игр-80 Варганову

Гоа, Индия, , 19:28 — REGNUM Гражданка России, медалистка московских Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова, ранее задержанная в индийском штате Гоа по обвинению в торговле наркотиками, выпущена под залог, передаёт 30 апреля ТАСС со ссылкой на представителя генерального консульства России в Мумбаи.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в ее отношении продолжается. По имеющимся данным, выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что живущая в Индии уже несколько лет Варганова, а также ещё один гражданин России и один гражданин Индии были задержаны в Гоа по подозрению в торговле наркотиками. У них были изъяты наркотические вещества и деньги в разных валютах, предположительно полученные именно от наркоторговли.

Сотрудники консульства уточняют детали случившегося, рассказали в дипломатическом представительстве утром 30 апреля. Ни задержанные, ни их родственники с запросами в консульство не обращались, отметили дипломаты. Представители консульства сами связались с компетентными органами штата.