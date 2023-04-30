Анкара, 30 апреля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл 30 апреля в Анкаре один из самых крупных митингов в рамках подготовки к президентским выборам, сообщает телеканал TV100.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

При этом телеканал не называет официальную численность акции, однако речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек. В ходе митинга Эрдоган призвал своих сторонников быть максимально активными.

«Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они [оппозиция] строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире», — сказал президент.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.

Как сообщало ИА REGNUM, для команды Эрдогана главное, чтобы фактор его здоровья был выведен из повестки избирательной кампании. Эрдоган моложе своих соперников по предвыборной гонке, сделать из него «дряхлого президента» оппозиции не удастся.

Ранее сообщалось, что Белый дом и страны Европы дали указание оппозиции в Турции сместить Эрдогана.