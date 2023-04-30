Полпред президента Юрий Чайка посетил зону СВО

Луганск, , 19:05 — REGNUM Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил пункт базирования казачьей бригады «Терек» в Луганской Народной Республике, подразделению были переданы квадрокоптеры, специальное оборудование и снаряжение, сообщили в аппарате полпреда 30 апреля.

Юрий Чайка Genproc.gov.ru

«Огромное спасибо вам за профессионализм, патриотизм, надёжность, верность казачеству и России. То, что вы все делаете, — это подвиг. Низкий вам поклон и самые наилучшие пожелания: чтобы вы живыми и здоровыми вернулись домой, чтобы Господь хранил вас и ваших родных», — цитирует обращение Чайки к военнослужащим бригады Telegram-канал полпредства.

Юрий Чайка вручил бойцам батальона «Терек» (входит в одноимённую бригаду) пять государственных наград — два ордена Мужества и три медали «За отвагу». Помощник полпреда атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов, в свою очередь, вручил военнослужащим ведомственные награды Минобороны.

Бойцы выполняют важнейшую задачу, защищая Родину, и долг как государства, так и общества — обеспечить их всем необходимым, подчеркнул полпред.

28 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в зону спецоперации, в ту часть, где служит писатель Захар Прилепин (уроженец области), будет направлен бронеавтомобиль семейства «Тигр». «Мы ждём всех наших бойцов домой живыми, здоровыми и с Победой», — отметил Никитин.