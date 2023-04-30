Генконсульство РФ: Саудовская Аравия эвакуировала из Судана несколько десятков россиян

Джидда, Саудовская Аравия, , 19:01 — REGNUM Военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали из Судана несколько десятков россиян. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь генерального консульства России в Джидде Руслан Усманов.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос», — приводит слова дипломата ТАСС.

По словам представителя российского генконсульства, из суданского порта людей доставляют на военно-морскую базу Джидду.

Он уточнил, что в настоящее время в Саудовскую Аравию эвакуировались около 40 россиян. Большинство из них уже уехали: часть в Россию, часть — в другие страны, добавил Усманов.

Пресс-секретарь отметил, что Саудовская Аравия эвакуирует не только россиян, но и граждан США и стран ЕС. Власти страны, продолжил он, предоставляют генконсульству РФ информацию о списках эвакуируемых в течение нескольких часов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Судана Али ас-Садык Али заявил, что никаких препятствий для эвакуации граждан России из Судана не существует. По его словам, ничто не препятствует эвакуации россиян из Судана. Он также отметил, что эвакуация граждан других стран из страны идёт организованно.

15 апреля в Судане начались бои между спецназом — Силами быстрого реагирования (СБР) — и регулярной армией. Стороны договорились ввести трёхдневное перемирие, оно вступило в силу в полночь 24 апреля.

По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек, по информации ВОЗ — 459 человек. Профсоюз врачей Судана сообщил о 256 погибших мирных жителях.