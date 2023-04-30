Guardian: всё больше пожилых британцев вынуждены работать из-за роста стоимости жизни

Лондон, , 18:53 — REGNUM В Британии из-за роста стоимости жизни всё больше пенсионеров вынуждены работать. Об этом 30 апреля пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS).

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в 2022 году среди людей старше 50 лет наблюдался рост экономической активности. В этой возрастной группе имеющих или ищущих работу стало на 116 тыс. человек больше.

«Всё большее число пенсионеров ощущает себя беднее, чем раньше. Потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается», — сказал глава сообщества Rest Less Стюарт Льюис.

По его словам, всё это стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские госслужащие побили рекорд по числу больничных из-за проблем с психикой. Отмечается, что количество таких случаев выросло на 38%.