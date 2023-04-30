Лондон, 30 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. В Британии из-за роста стоимости жизни всё больше пенсионеров вынуждены работать. Об этом 30 апреля пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS).

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что в 2022 году среди людей старше 50 лет наблюдался рост экономической активности. В этой возрастной группе имеющих или ищущих работу стало на 116 тыс. человек больше.

«Всё большее число пенсионеров ощущает себя беднее, чем раньше. Потребительское доверие находится на рекордно низком уровне, а покупательная способность ежемесячно снижается», — сказал глава сообщества Rest Less Стюарт Льюис.

По его словам, всё это стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские госслужащие побили рекорд по числу больничных из-за проблем с психикой. Отмечается, что количество таких случаев выросло на 38%.