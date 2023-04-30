Ангела Меркель призвала не исключать возможность мирных переговоров России и Украины

Лейпциг, Германия, , 18:47 — REGNUM Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, выступая 30 апреля на книжной ярмарке в Лейпциге, призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможности мирных переговоров между Украиной и Россией.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор [в вопросе мирных переговоров между Москвой и Киевом]», — сказала Меркель, слова которой передаёт ZDF.

Она призвала «сразу не освистывать» тех, кто говорит, что нужно подумать о возможности переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель призналась, что использовала все средства, которые были ей доступны, чтобы предотвратить конфликт на Украине.

Также она рассказала, что украинские лидеры Зеленский и Порошенко, с которыми она не раз разговаривала, «очень критически относятся к Минским соглашениям». По их мнению, соглашения непопулярны на Украине.