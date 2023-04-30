Командир штурмового отряда: ВСУ пытаются забрать максимум техники и вооружений из Артемовска

Донецк, , 18:41 — REGNUM Подразделения ВСУ, которые выдавливаются российскими войсками из Артёмовска, пытаются вывозить из города как можно больше техники и вооружений, российские силы им в этом препятствуют, рассказал 30 апреля РИА Новости один из командиров группы «Вагнер».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас они стараются технику и вооружение забрать с собой максимально. Техника, которую они оставляют, это всё результаты нашей работы», — сказал собеседник издания.

Ранее представители «Вагнера» рассказали, что до полного освобождения города штурмовым отрядам осталось пройти около полутора километров. Линия фронта приближается к западным окраинам города, ВСУ удерживают уже совсем небольшую его часть, отмечали бойцы.

В Министерстве обороны России 30 апреля рассказали, что в минувшие сутки штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска, заняв ещё четыре квартала города, а воздушно-десантные войска ВС России сковывали ВСУ на северной и южной окраинах города, препятствуя им проводить контратаки.

28 апреля в Министерстве сообщали о поражении объединённого штаба ВСУ по обороне Артёмовска, а также подразделений так называемого «Иностранного легиона» в районе Константиновки на временно оккупированной Украиной части ДНР.