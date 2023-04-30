Донецк, 30 апреля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ, которые выдавливаются российскими войсками из Артёмовска, пытаются вывозить из города как можно больше техники и вооружений, российские силы им в этом препятствуют, рассказал 30 апреля РИА Новости один из командиров группы «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас они стараются технику и вооружение забрать с собой максимально. Техника, которую они оставляют, это всё результаты нашей работы», — сказал собеседник издания.

Ранее представители «Вагнера» рассказали, что до полного освобождения города штурмовым отрядам осталось пройти около полутора километров. Линия фронта приближается к западным окраинам города, ВСУ удерживают уже совсем небольшую его часть, отмечали бойцы.

В Министерстве обороны России 30 апреля рассказали, что в минувшие сутки штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска, заняв ещё четыре квартала города, а воздушно-десантные войска ВС России сковывали ВСУ на северной и южной окраинах города, препятствуя им проводить контратаки.

28 апреля в министерстве сообщали о поражении объединённого штаба ВСУ по обороне Артёмовска, а также подразделений так называемого «Иностранного легиона» в районе Константиновки на временно оккупированной Украиной части ДНР.