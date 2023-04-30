Вашингтон, 30 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт с Москвой — это пирог, который нужно разделить на кусочки, вызвал недоумение у пользователей социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Конфликт — как тот пирог с Россией. Мы не можем его съесть — рот порвёшь, большое государство и большое по объёму», — написал украинский лидер.

Один из пользователь отметил, что в настоящее время Украина больше похожа на «недоеденный пирог». Другой посоветовал главе киевского режима быть осторожным, чтобы «не сломать зубы».

Ещё один комментатор добавил, что Украина сама превратилась в кусок пирога, который «пожевали США и собираются выплёвывать обратно».

«А может, этому куску следует воссоединиться с остальными, как того хочет Москва?» — задался вопросом пользователь социальной сети.

Другой комментатор дал украинцам совет на будущее: «Никогда не воспринимайте комика всерьёз».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины опасается, что может потерять рассудок из-за того, что слишком давно не был в отпуске. В интервью североевропейским СМИ он заявил: «Иногда мне нужны, чтобы не утратить адекватность, какие-то часы, чтобы что-то почитать, посмотреть. Я это делаю».