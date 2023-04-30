Вашингтон, 30 апреля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в Институте Брукингса, заявил о «трещинах» в американской экономике и необходимости выработать более справедливый и прочный глобальный экономический порядок.

Usembassy.gov Джейк Салливан

Стенограмма выступления Салливана опубликована на сайте Белого дома.

Советник американского президента считает, что экономике США не хватает государственных инвестиций, как это было после Второй мировой войны. Китай, по его словам, активно этот инструмент использует.

«Китайская Народная Республика продолжала в огромных масштабах субсидировать как традиционные отрасли промышленности, такие как сталь, так и ключевые отрасли будущего, такие как чистая энергетика, цифровая инфраструктура и передовые биотехнологии», — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что Америка не просто потеряла производство, а «подорвала конкурентоспособность в критически важных технологиях».

Также он высказал мнение, что рынок далеко не всё может отрегулировать, и «во имя чрезмерно упрощенной рыночной эффективности целые цепочки поставок стратегических товаров вместе с отраслями и рабочими местами, которые их производили, были перемещены за границу».

Ещё одной проблемой советник Байдена назвал рост финансового сектора в ущерб промышленному и инфраструктурному. Из-за этого, считает Салливан, многие отрасли атрофировались, а промышленные мощности серьезно пострадали. Кроме того, по словам советника президента США, не оправдался расчёт на то, что экономическая интеграция сделает страны более ответственными и открытыми, а глобальный порядок — более мирным.

«Экономическая интеграция не помешала Китаю расширить свои военные амбиции в регионе, а России — вторгнуться в своих демократических соседей. Ни одна из стран не стала более ответственной или склонной к сотрудничеству», — сказал он.

Всё это, заключил Салливан, привело к опасным последствиям: от неопределенности с энергоснабжением в Европе до уязвимости цепочки поставок медицинского оборудования, полупроводников и важнейших полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года американский лидер Джо Байден заявил, что экономика России сократится вдвое из-за введённых санкций. Позднее он также говорил о том, что российская экономика потеряет 15-летние достижения. По его словам, Вашингтон своими мерами отрезал Москву от важных технологий, таких как «полупроводники, криптобезопасность, критические компоненты квантовых технологий».