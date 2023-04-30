Monde: в США негативно относятся к вступлению Украины в НАТО

Париж, , 18:25 — REGNUM Власти США, а вслед за ними и Германии считают, что Украину категорически не следует принимать в НАТО и что гарантии безопасности должны быть даны ей в двустороннем порядке после завершения военного конфликта, передаёт 30 апреля Le Monde со ссылкой на осведомлённый дипломатический источник в ЕС.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Такие кулуарные настроения Вашингтона резко контрастируют с публичными заявлениями польских и прибалтийских политиков о необходимости немедленного приёма Украины в альянс, сказано в публикации.

Также в Вашингтоне полагают, что «территориальные приобретения» Украины в ходе анонсированного контрнаступления ВСУ могут быть очень ограниченными, и их необходимо будет закрепить в результате переговоров с Россией, отметил источник издания.

«Они исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в переговорах», — сказал дипломат.

В Вашингтоне рассчитывают добиться стабилизации ситуации на Украине к середине 2024 года, чтобы представить это в качестве достижения перед выборами президента США, отметил источник издания.

Ранее представители властей Украины неоднократно требовали от руководства НАТО и стран-членов альянса если не принять Украину в альянс немедленно, то назвать сроки возможного вступления. В НАТО отвечают на соответствующие вопросы обтекаемо, отмечая, что будущее Украины «в семье альянса», но это не вопрос краткосрочной перспективы, а на данном этапе страны НАТО будут помогать Украине, не принимая её в альянс.

В апреле 2023 года бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Стецькив заявил, что ВСУ должны начать контрнаступление до саммита НАТО, который пройдёт в июле 2023 года в Вильнюсе. Если Украина не продемонстрирует «результатов», у неё могут возникнуть проблемы с получением новых партий западного вооружения, поэтому необходимо атаковать, несмотря на неполную готовность, сказал экс-депутат.