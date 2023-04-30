«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

Лондон, , 18:21 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 30 апреля и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Манчестер Сити» голы забили нападающие Эрлинг Холанд, реализовавший пенальти на третьей минуте, и Хулиан Альварес на 36-й. У «Фулхэма» отличился форвард Карлос Винисиус на 15-й минуте.

«Манчестер Сити» набрал 76 очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский «Арсенал» на один балл. «Фулхэм» идёт на 10-м месте с 45 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля «Кристал Пэлас» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.