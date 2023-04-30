Глава МИД Судана Али ас-Садык Али: препятствий для эвакуации россиян из Судана нет

Москва, , 18:18 — REGNUM Никаких препятствий для эвакуации граждан России из Судана не существует. Об этом 30 апреля сообщил глава МИД Судана Али ас-Садык Али.

Судан Nina R

«Мы находимся в постоянном контакте с посольством России в Хартуме, я лично постоянно нахожусь на связи с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым в этой связи», — приводит его слова РИА Новости.

По словам суданского дипломата, ничто не препятствует эвакуации россиян из Судана. Он также отметил, что эвакуация граждан других стран из страны идёт организованно.

Правительство России пока не принимало официального решения по эвакуации граждан РФ из Судана.

По данным российского посольства, приблизительно 140 человек подали заявки на эвакуацию с территории восточноафриканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров заявил, что около 40 граждан России, в том числе сотрудники российской компании и работники ООН, эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию. Консульство помогло согражданам в оформлении виз в Саудовскую Аравию, им было обеспечено проживание и питание, добавил Абакаров.

15 апреля в Судане начались бои между спецназом — Силами быстрого реагирования (СБР) — и регулярной армией. Стороны договорились ввести трёхдневное перемирие, оно вступило в силу в полночь 24 апреля.

По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек, по информации ВОЗ — 459 человек. Профсоюз врачей Судана сообщил о 256 погибших мирных жителях.