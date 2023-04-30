Энергодар, Запорожская область, 30 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Российские военные в районе города Энергодара около Запорожской АЭС сбили беспилотник с контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4. Об этом 30 апреля сообщили журналистам в правоохранительных органах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Отмечается, что около Энергодара подразделения ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ, который был оснащён контейнером для доставки пластин С4, поставленных на Украину из США.

Содержимое дрона не способно нанести значительный вред бронетехнике, но могло быть применено против мирных жителей. Его планировали использовать для совершения диверсионно-террористических актов.

«Благодаря бдительности и профессионализму сотрудников силовых структур преступные намерения террористического украинского режима были пресечены», — сказал представитель силовых структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Цаповка Белгородской области, но оно не сдетонировало. При этом сам дрон зацепился за деревья и упал.