Лондон, , 18:11 — REGNUM Лихорадка или пробуждение в поту могут указывать на развитие рака лёгких, считают эксперты британской организации Cancer Research UK. Об этом сообщила 30 апреля газета The Sun.

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Специалисты отмечают, что ночная потливость относится к менее известным симптомам рака. Когда в организме развивается опухоль, тело начинает нагреваться, следствием чего становится обильное потоотделение ночью.

Кроме того, к потливости может приводить лихорадка, которая чаще бывает на более поздних стадиях заболевания. Обычно лихорадку вызывает инфекция, которая возможна при раке лёгких.

Оба признака могут проявиться при понижении уровня лейкоцитов в период борьбы с болезнью, которое обусловлено лучевой или химической терапией. Гормональные изменения, связанные с опухолью или лечением, также могут вызвать потливость.

«Потливость может быть симптомом рака или может быть вызвана лечением рака», — пояснили специалисты.

Они добавили, что к распространённым симптомам рака относятся частый или необычный кашель, одышка, отход мокроты с кровью, ощущение ломоты в груди или плече, повторяющиеся инфекционные заболевания, потеря аппетита, утомляемость и потеря веса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн предупредил, что риск развития рака растёт на фоне бесконтрольного приёма биологически активных добавок (БАД). По его словам, на это указывают «интересные данные», которые ещё предстоит изучить. Кроме того, угроза заболевания раком возрастает при ожирении, курении, злоупотреблении спиртным и присутствии в рационе красного мяса.