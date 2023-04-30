Неаполь, Италия, 30 апреля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. «Наполи» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла 30 апреля и завершилась со счётом 1:1.

Sscnapoli.it Игроки «Наполи»

На 62-й минуте счёт в матче открыл защитник «Наполи» Матиас Оливера, а на 84-й нападающий «Салернитаны» Булайе Диа восстановил равновесие в счёте.

В настоящее время «Наполи» с 79 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Салернитана» идёт на 14-м месте с 34 очками.

«Наполи» мог досрочно стать чемпионом Италии уже в этом туре, однако упустил победу. Сейчас его отрыв от «Лацио» составляет 18 очков. В предыдущий раз неаполитанская команда выигрывала «скудетто» в 1990 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миланский «Интер» одержал победу над римским «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1.